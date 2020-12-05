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112 acilin zorlu 'Kovid-19' mücadelesinde gülümseten talepler

Rize'de Kovid-19 salgını sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezinde günde 2 bin çağrıyı cevaplayan ekiplerin yüzü, zaman zaman vatandaşlardan gelen ilginç talepler ve sorular karşısında gülüyor- Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı dönemlerde çağrı merkezini arayanlar arasında hayvanlarını yemlemeye gitmek için ambulans talebinde bulunan, "pozitifim, süt sağsam süte, ineklere bulaşır mı?" diyen kişiler de yer alıyor
 05 Aralık 2020 12:25
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- Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 112 Acil Çağrı Merkezinde günlük 2 bin çağrıya cevap verilirken, bazı talepler ve sorular çalışanları gülümsetiyor.

Hastane öncesi sağlık hizmetinin vazgeçilmez unsuru olan 112 acil sağlık ekiplerinin özverili çalışmaları, Kovid-19 sürecinde daha da arttı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de pandemi sürecinde gelen talepler en kısa sürede cevaplandırılmaya çalışılırken günlük ortalama 2 bin çağrı alınıyor. Çağrılardan 700'üne ambulans hizmeti sağlanıyor.

Kovid-19 sürecinde karantinada bulunanlar ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemlerde hattı arayan kişilerin talepleri bazen merkezde gereksiz iş yüküne sebep olurken bazen de sağlık çalışanlarını gülümseterek kısa süreli de olsa yorgunluklarını unutmalarına vesile oluyor.

Pandemi sürecinde birçok çağrıya cevap veren ekiplerden "Sığırlarımı yemlemeye gitmem için yardımcı olur musunuz?", "Kuru temizlemeden takım elbisemi alabilir misiniz?" gibi istekte bulunanlar da oluyor.

Bazı kişiler ise merkezi arayıp görevlilere, "Pozitifim, süt sağsam süte bulaşır mı? İneklere bulaşır mı?", "Maskemi üç defa yıkadım, dördüncü defa da yıkasam kullanılır mı?" gibi sorular yöneltiyor.

- "Bütün talepler 112 üzerinden isteniyor"

Rize Sağlık Hizmetleri Başkanı Talip Başak, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Rize'de de Kovid-19 süreci ile birlikte acil sağlık hizmetleri yükünün yaklaşık üç kat arttığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde çağrı sayılarının Rize'de de arttığını ve günlük 2 bin çağrıya ulaştığını belirten Başak, "Bizi en çok yoran, sistemin enerjisini alan en önemli hadise vatandaşlarımızın evde test yaptırma isteği. Bu isteklerini 112 üzerinden karşılamaya çalışıyorlar. '112 üzerinden evde test yapma' diye bir hadise yoktur. Buna bütün vatandaşlarımız hassasiyet gösterirse, hizmete muhtaç vatandaşlarımızın zamanını almamış olurlar. Biz daha efektif çalışırız." dedi.

Başak, Kovid-19 ile ilgili bütün soruları cevaplamak için ayrı bir çağrı merkezi olduğunu anımsatarak, "112, sağlıkta en bilindik numara. Hastaların ve vatandaşların en çok kullandığı numara. Dolayısıyla bütün talepler 112 üzerinden isteniyor. Buradan yönlendiriyoruz. İş kaybı ve enerji düşüklüğüne neden oluyor. Kovid için kurulan ayrı çağrı merkezi aranırsa iş yükümüz hafiflemiş olur." diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte münferit sebeplerle 112'nin arandığını anlatan Başak, "Çağrı merkezindeki arkadaşlar söylüyor, 'Ekmeğimi kim getirecek?', 'Benim elbise mi kim alacak?' gibi aklınıza gelebilecek her türlü çağrı geliyor. Bizi yoran, 112'nin fonksiyonu olmayan talepler. Vatandaşların daha bilinçli olmalarını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başak, Rize'de vatandaşların 0464-2100091 / 0464-2100092 / 0464-2100093 nolu hatları arayarak Kovid-19 ile ilgili sorularına yanıt alabileceklerini dile getirdi.

112 personeli Hayriye Dönmez, vatandaşın ilk ulaştığı noktanın 112 olduğunu belirterek, bazı vatandaşların taleplerinin kendilerini şaşırttığını aktardı. Dönmez, "Hayvanlarının bulunduğu yere gitmek için ambulans talebinde bulunarak, 'Gidebilir miyiz?' diye soranlar oluyor. Nereyi arayacakları konusunda bilinçsizlik var. Bu nedenle çağrılarımız artıyor." dedi.

Dönmez, Kovid-19 sürecinde bir anlamda danışmanlık hizmeti yaptıklarına işaret ederek, "Vatandaşlarımız griple başlayan şikayetleri ile ilgili arıyorlar. 'Ne yapacağız?', 'Kovid olabilir miyiz?', 'Test yapabilir misiniz?' Özellikle test konusunda 112 Acil Çağrı Merkezini arıyorlar. Test yapabildiğimizi düşünüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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