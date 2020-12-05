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Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Bitlis'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
|05 Aralık 2020 13:05
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Buzlanma ve yoğun sisin olduğu Bitlis-Tatvan kara yolu Rahva mevkisinde bir otomobil, 2 tır ve 4 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Bitlis-Tatvan kara yolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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