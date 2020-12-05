1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisi şehit eden zanlıyı av malzemesi satıcısı öldürmüş

Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan zanlıyı av malzemesi satışı yaptığı iş yerinde silahla vurarak yakalayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
 05 Aralık 2020 13:15
+Aa- Yazdır
Polisi şehit eden zanlıyı av malzemesi satıcısı öldürmüş

Alınan bilgiye göre, kendisini gözaltına almaya gelen emniyet güçlerine silahla ateş ederek 1 polisi şehit edip 1 polisi de yaralayan daha sonra olay yerinden kaçıp kentteki bir av malzemesi satan iş yerine mermi almak için gittiği belirtilen M.K'yı iş yerinde silahla vurarak yakalayan A.P. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru da yaralanmıştı.

Otelden kaçan zanlı yaralı yakalanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Zanlıyla irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç. de gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
05 Aralık 2020 15:28		 Hacizli aracını parçalayıp bıraktı: İcra satışında düşük fiyata alacaktım
05 Aralık 2020 14:57
Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca gözaltına alındı
05 Aralık 2020 14:50		 Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
05 Aralık 2020 13:05
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı
05 Aralık 2020 12:05		 Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi
05 Aralık 2020 09:39
Konya'da vahşet! 4 aylık eşini boğazından bıçakladı
05 Aralık 2020 06:15		 Kahramanmaraş'ta, polisi şehit eden katilin cenazesini kimse taşımadı
04 Aralık 2020 23:32
Baykar Savunma'nın çevresinde gizlice çekim yapan '2 Rus Gazeteci' yakalandı
04 Aralık 2020 21:17		 Evin altı kaçak kömür ocağına çevrilmiş: 4 gözaltı
04 Aralık 2020 20:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Doç. Dr. Savaşçı: Yan etkiler, koronavirüsün yanında hiçbir şey15:35 - Dr. Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi15:33 - Polislere önce tepki gösterdi, sonra özür diledi15:30 - 2021'de maaşlar ne olacak türünden haberlere itibar edilmemeli!15:29 - 'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'15:28 - Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
15:23 - 'Kılıçdaroğlu'nun telefonların dinlendiği' iddiasına yanıt15:21 - İstanbul'un tarihine dijital belgeleme15:19 - Ünlü oyuncu, metrobüs kavgasında karakolluk oldu15:17 - Bakan Soylu: 78 bin 873 kamerayla izliyoruz15:14 - Kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti15:12 - 'Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde'
14:59 - AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti14:58 - Mardin'de 'Çıkabilir miyim' adlı uygulama geliştirdi14:57 - Hacizli aracını parçalayıp bıraktı: İcra satışında düşük fiyata alacaktım14:50 - Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca gözaltına alındı14:28 - Kırklareli'nde kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
14:18 - Erdoğan: Palet fabrikasına 20 milyar dolar diyen, fabrika görmemiştir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Yerli aşının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü açıkladı
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en eski cam ürünler 1
04.12.2020 beşiktaş vs kasımpaşa maçı 2
askeri politikayla oynanmasına kızan vatandaş 1
kara demlik 2
Diyanet'in Cuma namazı'açıklaması 1
ba'del mevt 2
grip 2
imansız peynir 2
03.12.2020 zenit vs fenerbahce maçı 1
TRT iftar duası 3
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam