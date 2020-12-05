Afşin Emre Kayıpmaz: Aşılar Türkiye'ye gelir gelmez yaptıracağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca inaktive Kovid-19 aşısından 50 milyon doz sipariş edildiğini açıkladı.

Aşılar, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında peyderpey ülkeye getirilecek. Aşılar, Kovid-19 ile bire bir temas halinde oldukları için risk grubunda yer alan sağlık çalışanları olmak üzere belirlenen risk gruplarına ücretsiz yapılacak.

"SALGIN ZİNCİRİNİ KIRMAK İÇİN AŞI ÖNEMLİ"

Aşılama ile ilgili kritik uyarılar yapan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19 gibi büyük pandemilerde salgının zincirini kırmak için aşının çok değerli olduğunu belirtti. Kayıpmaz, aşıların farklı yöntemlerle geliştirildiği belirterek avantaj ve dezavantajları olduğunu ancak şu ana kadar büyük bir yan etki tespit edilmediğini söyledi.

"TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI İÇİN DE AŞI ŞART"

Kovid-19 gibi salgınlardan kurulmanın yolunun toplum bağışıklığını sağlamak olduğunu ve bunun da aşı ile mümkün olduğunu belirten Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Aşı toplumun bağışıklık kazanması için en etkin araç. Siz bir toplumda bütün önlemleri bırakıp toplumun tamamının veya büyük bir kesiminin hastalanmasını beklerseniz binlerce insanın ölümüne sebep olursunuz. Toplum bağışıklığını sağlayabilmenin en kolay yolu aşıdır. Siz bir toplumun yüzde 60'ından fazlasını aşılayabilirseniz bu hastalığa karşı toplumda kitlesel bir bağışıklık elde etmiş olursunuz. Aşının buradaki önemi kesinlikle yadsınamaz ifadelerini kullandı.

"BİZİM YERLİ AŞILARA AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM"

Kovid-19 aşı çalışmalarının çok kıymetli olduğunu ve yerli aşıların çok daha önemli olduğunu vurgulayan Kayıpmaz "Bizim aşıda dışa bağımlılığımızı bundan sonraki süreçte en aza indirmemiz gerekiyor. Bu aşılar ülkemize gelecek ama bizim artık kendi yerli aşı çalışmalarımıza ağırlık vermemiz lazım. Yerli aşı çalışmalarımızda da şu an da ön plana çıkan; Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hoca ve ekibinin yaptığı çalışma bir inaktive virüs aşısıdır. Yine bunun yanında ülkemizde yürütülen diğer yerli aşı çalışmalarında bu mRNA temelli olanlar da vardır.

"DEVLET AŞI GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Burada önemli olan ülkemize en erken dönemde, dünya ile aynı anda hangi aşının en yüksek dozda getirilebildiğidir. Şuan da inaktive aşılardan birisi ile ilgili olarak 50 milyon dozluk bir anlaşma yapıldı. mRNa aşılardan biri ile ilgili olarak görüşmeler devam etmekte. Ayrıca sadece bu aşılar değil diğer ülkelerle de, bizim yerli aşılarımız devreye girinceye kadar mümkün olan en yüksek dozun sağlanması konusunda zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti görüşmelerini sürdürmekte"

diye konuştu.

"HER AŞI BİZİM İÇİN DEĞERLİ, HERKES YAPTIRMALI"

Güvenilirlik onayı alması halinde aşılamanın başlayacağını belirten Kayıpmaz "Aşılar ülkemize geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) yapacağı incelemelerin ardından eğer aşılar ülkemiz standartlarına uygun bulunur ve yapılmaya başlanırsa insanlarımız bu aşıyı olmak için birbirleri ile yarışacak. Bu konuda ben insanlarımızın aşıya karşı bir önyargısının olduğunu düşünmüyorum. Hangi aşı olursa olsun etkin ve güvenilir her aşı bizim için değerlidir. İnsanlarımız belirlenen aşamalar doğrultusunda sıra kendilerine geldiğinde, benim şahsi kanaatimce aşılarını olmalıdır.

"AŞI GELİR GELMEZ YAPTIRACAĞIM"

Ben de sağlık çalışanı olarak birinci grupta yer alıyorum. Ben de aşılar ülkemize gelir gelmez, bu aşıları olacağım. Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımız aşı olacaklarını açıkladılar. İnsan sağlığını düşündükleri için, sağlık odaklı düşündükleri için aşı olacaklarını ifade ettiler. Ben de insan sağlığını düşünerek aşı olacağım. Çünkü ben riskli bir gruptayım ve acil serviste çalışan bir hekim olarak bu virüsle karşılaşma riskim var" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN 'AŞI' KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında aşı olacağını söylemişti.

Türkiye'nin sipariş ettiği ve 11 Aralık'ta ülkeye geleceği açıklanan, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen aşıyı yaptıracağını belirten Erdoğan "Sağlığın söz konusu olduğu yerde sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapmak durumundayız" demişti.

"Koronavirüs aşısında çeşitlilik var mı? Siz de aşı yaptıracak mısınız?" sorusunu cevaplayan Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur beyle ben de bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Hele hele Kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasından bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır.