Din görevlilerine sokağa çıkma yasağı var mı?
Koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu da kapsayan ve 81 il de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında din görevlilerince en çok merak edilen konu "Din görevlileri camiye göreve gidebilecek mi?" oldu.
|05 Aralık 2020 13:25
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Kısıtlama günlerinde din görevlileri camiye gidecek mi?
İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda din görevlilerinin görevleri başında olacağı belirtildi.
Buna göre kısıtlama sürecinde din görevlileri görev yaptıkları camilerde görevleri başında olacak, ezan okuyabilecek.
İşte 1 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesinin ilgili maddesi:
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