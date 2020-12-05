1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli aşının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü açıkladı

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yürütülen yerli aşı çalışmalarında Faz 1 kapsamında gönüllü olan Mahir Koparan (32), "Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı" dedi.
 05 Aralık 2020 13:28
+Aa- Yazdır
Yerli aşının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü açıkladı

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor.

Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra ikinci doz aşılar da 26 Kasım'dan bu yana gönüllülere yapılıyor. Faz 1 çalışmalarında ikinci doz uygulanan Mahir Koparan, DHA'ya konuştu. Filmlerde yardımcı roller oynayarak geçimini sağladığını belirten Koparan, "Aşı çalışmasını duydum. Gönüllü olup, ülkemize ve insanlarımıza yararlı olmak istedim. Kendim daha önce koronavirüse yakalanmamıştım. Bunun önlemini bir an önce almak için kendim gönüllü oldum. Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı. Bu aşıyı insanlarımıza tavsiye ediyorum. Bu aşıyı vurulun. Çok ölü oluyor ve bu durum bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Aşı yaptırdığım için pişman değilim"

Koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine değinen Koparan, "Bu virüsün çıktığı günden bu yana insanlarımız ölüyor. Bu ailemizden biri de olabilir. O yüzden bunun önüne geçmemiz lazım. Şu ana kadar hiçbir yan etkisini görmedim. Aksine antikor etkisi oluşuyor. Size hastalığı daha kolay atlatmanızı sağlıyor. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Bu çünkü Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle geliştirilen bir aşı. O nedenle bence aşının vurulması iyi. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Aşı yaptırdığım için pişman değilim. Aksine çevremde de 'aşı vurdurmayacağım' diyenlere aşıyı vurdurun diyorum. Çünkü bu illetin önüne geçin. Bu hastalık bir an önce bitisin istiyorum. İnsanlarımız ölmesin. Bu aşı milletimiz için inşallah hayırlı olur" diye konuştu.

Merkez müdürü: Aşı çalışmaları olumlu gidiyor

Aşı uygulanan Mahir Koparan'ın durumuyla ilgili bilgi veren İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal ise, "Mahir Bey'e bugün ikinci doz aşısını uyguladık. Zaten bizim ilk 4 gönüllüde dozumuz belliydi. Yani ilk 2 gönüllümüze 3 mikrogram, diğer 2 gönüllümüze 6 mikrogram doz uyguladık. Mahir Bey, yüksek doz uyguladığımız gönüllülerden birisiydi. Hiçbir yan etki görmedik. Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar dahi görülmedi. Aşı çalışmaları şu ana kadar çok olumlu gidiyor. Bu yerli aşımızın güvenli olduğunu gösteren bir durum" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doç. Dr. Savaşçı: Yan etkiler, koronavirüsün yanında hiçbir şey
05 Aralık 2020 15:36		 Dr. Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
05 Aralık 2020 15:35
Polislere önce tepki gösterdi, sonra özür diledi
05 Aralık 2020 15:33		 'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'
05 Aralık 2020 15:29
Kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 15:14		 'Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde'
05 Aralık 2020 15:12
AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 14:59		 Mardin'de 'Çıkabilir miyim' adlı uygulama geliştirdi
05 Aralık 2020 14:58
Mustafa Cengiz: Cumhurbaşkanı'nı seviyorum insani tarafı var
05 Aralık 2020 13:46		 Afşin Emre Kayıpmaz: Aşılar Türkiye'ye gelir gelmez yaptıracağım
05 Aralık 2020 13:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Doç. Dr. Savaşçı: Yan etkiler, koronavirüsün yanında hiçbir şey15:35 - Dr. Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi15:33 - Polislere önce tepki gösterdi, sonra özür diledi15:30 - 2021'de maaşlar ne olacak türünden haberlere itibar edilmemeli!15:29 - 'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'15:28 - Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
15:23 - 'Kılıçdaroğlu'nun telefonların dinlendiği' iddiasına yanıt15:21 - İstanbul'un tarihine dijital belgeleme15:19 - Ünlü oyuncu, metrobüs kavgasında karakolluk oldu15:17 - Bakan Soylu: 78 bin 873 kamerayla izliyoruz15:14 - Kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti15:12 - 'Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde'
14:59 - AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti14:58 - Mardin'de 'Çıkabilir miyim' adlı uygulama geliştirdi14:57 - Hacizli aracını parçalayıp bıraktı: İcra satışında düşük fiyata alacaktım14:50 - Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca gözaltına alındı14:28 - Kırklareli'nde kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
14:18 - Erdoğan: Palet fabrikasına 20 milyar dolar diyen, fabrika görmemiştir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Yerli aşının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü açıkladı
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Karnımdan değil,kalbimden çıktılar 2
çekirdekleri doğaya kazandırma 1
intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 3
milli piyango son talihlisinin parasını alması 5
2021 felaket tahminleri 4
insan 1
sahipkıran 1
büyük lebowski 1
sitare 3
grip 2
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam