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Kendi elektriğini üreten otogar yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete açılan otobüs terminali güneş enerjisi sitemiyle kendi elektriğini üretiyor. Otogarın 3 yıl gibi bir sürede kendi masrafını amorti edeceği ifade ediliyor
 05 Aralık 2020 13:36
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Kendi elektriğini üreten otogar yapıldı

Yapımına bir süre önce başlanan yeni otobüs terminali, Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarafından tamamlanarak hizmete açıldı. Eskipazar mevkisi çevre yolunun hemen kenarında hayata geçirilen otobüs terminali, konumu itibariyle şehrin trafik yoğunluğunu rahatlatacak.

Kendi elektriğini kendisi üretiyor

Hizmete açılan Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali, 26 adet peron, 9 adet midibüs park alanı, 98 adet ilçe ve köy minibüsleri için park alanı, 11 araçlık ticari taksi parkı, 50 araçlık misafir otoparkı ve terminal binası içerisinde 20 adet firma odasından oluşuyor. Yeni ve çağdaş teknoloji ile inşa edilen Altınordu Şehirler Arası Otobüs Terminali, tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile saatlik 330 KWP elektrik üreterek, kendi kendine yeten bir bina özelliğini taşıyor.

"Kapasitenin genişletilerek, üretimin 4 katına çıkartılması hedefleniyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme İştirakler Daire Başkanı Aytekin Başköy, yeni terminalin 22 bin metrekare alan üzerine, 4 bin metrekaresi kapalı olacak şekilde inşa edildiğini söyledi.

İleri teknoloji ile donatılan terminalin, kendi elektriğini üreten, kendine yeten saatlik yaklaşık 330 KWP elektrik üreten bir terminal yapısına sahip olduğuna değinen Başkan Başköy, "Terminalimizin, sağ tarafında bulunan ana hizmet binasının üzerine güneş panellerinden oluşup, ilçe hatlarımızın üzerinde de bu kapasiteyi genişleterek, 3-4 katına çıkartacak rezerve alanı bulunmaktadır. Enerji üretimine devam edeceğiz, terminalimiz Türkiye'de örnek ve kendi kendine yeten bir terminal olarak hizmetine devam edecek" dedi.

"Aşırı güneş istemiyor, 3 yılda kendi masraflarını karşılayacak"

Başköy, kurulan projenin, 3 yıl gibi bir sürede kendi masrafını amorti edeceğini ifade ederek, "Çok güneşli havalarda bu daha da verimli oluyor, bu teknik olarak bakımlı ve temizliği yapıldığı takdirde aşırı güneş istemeyen bir yapıya sahip. Güneş enerji sistemleri, bakımı ve temizliği yapıldığı zaman, güneşli havaların da yoğun olması durumunda en az 3 yılda kendisini amorti edeceğini düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e, bize bu mutluluğu yaşadığı için teşekkür ediyorum. Ordulu vatandaşlarımızın da beklediği bir projeydi, tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Ekonomiye de katkısı olacak"

Terminal binasında bir turizm acentesinde işletme müdürü olan Tayfun Yılmaz, "Bizim için çok güzel bir proje. Önceden, elektriğimiz kesildiği zaman jeneratörlerin devreye girmesi sıkıntı oluşturabiliyordu ve araçlarımızı kaldırmakta zorluk çekiyorduk. Şimdi muhtemelen artık elektrik kesintimiz olmayacak diye düşünüyorum çünkü kendisi üretiyor. Ekonomiye de katkısı olacak. Elektriğini kendisi üretiyor ve Ordu için biraz daha ekonomide rahatlayacak. Benim düşüncem de çok güzel bir sistem" ifadelerine yer verdi
İhlas Haber Ajansı
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