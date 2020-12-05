'İlk sonuçlara göre vatandaşlarımız kısıtlamalara riayet ediyor'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir'' dedi. Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi
|05 Aralık 2020 13:40
|+Aa- Yazdır
Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına ilişkin denetimler de Türkiye genelinde sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 78 bin 873 kamerayla tedbirleri takip ettiklerini açıkladı.
Bakan Soylu, salgın denetimlerini bakanlıktaki merkezden takip etti.
Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki kameralardan illerdeki son durum incelendi.
Denetimler için ülke genelinde 20 bin 101 uygulama noktası oluşturuldu.
Emniyet müdürleri ile bağlantı yaparak son durum hakkında bilgi alan Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Kılıçdaroğlu'nun telefonların dinlendiği' iddiasına yanıt
05 Aralık 2020 15:23
|Bakan Soylu: 78 bin 873 kamerayla izliyoruz
05 Aralık 2020 15:17
|Erdoğan: Palet fabrikasına 20 milyar dolar diyen, fabrika görmemiştir
05 Aralık 2020 14:18
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Kıran'ın cenaze törenine katıldı
05 Aralık 2020 13:51
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Mühendisler Günü mesajı
05 Aralık 2020 12:06
|Prof. Mustafa Öztürk: Tek başıma mücadele edecek gücüm yok
05 Aralık 2020 11:47
|Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
05 Aralık 2020 09:47
|Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray'da kritik görev
05 Aralık 2020 09:02
|'Zorunlu aşı' için yasal düzenleme şart
05 Aralık 2020 08:38
|CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor
05 Aralık 2020 08:15