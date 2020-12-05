2021'de maaşlar ne olacak türünden haberlere itibar edilmemeli!

2020 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Medyamız bir kez daha Ocak 2021 maaşlar ne kadar olacak türünden haberler yapmaya başladı yine.

Ancak, bu tür haberleri, rating malzemesi olmanın ötesinde, bir anlam taşımamaktadır.

Örneğin manşet resminde yer verilen görsel de dereceler yanlış, toplamlar bile doğru değildir.

- Genel olarak 9/3'den sonra 8/1'e geçilirken TV'deki haberde 9/4 derecenin maaşları verilmiştir.

- Öğretmenin maaşı verilirken Temmuz 2020'deki 4.480 TL olan maaşa, 346 TL fark eklenince 5.226 TL elde edilemeyeceği bile fark edilememiştir.

Bu bağlamda, bu türden yanlış haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Maaş hesaplaması için memurlar.net tarafından hazırlanan ve 2015 yılından bu yana güncellenen Maaş Robotuna bakılması yeterlidir. Tıklayınız.

5 aylık duruma göre bugün itibariyle %3,02'lik enflasyondan dolayı maaş farkı oluşmuştur. Aralık ayı enflasyonu da açıklanınca gerçek enflasyon farkı netleşmiş olacaktır.

Ocak 2021'de, toplu sözleşme gereğince uygulanması gereken %3 zammın yanı sıra, 2020 yılının ikinci yarısında oluşan enflasyon dolaysıyla uygulanacak oran eklenerek maaş zam oranı bulunacaktır.