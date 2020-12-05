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'Türkiye olarak gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye olarak gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Bugün açılışını yapacağımız yerli motorların tasarım çalışmalarının yürütüleceği tasarım merkezi de bu manada yeni başarı hikayelerimizin çıkış noktası olacak.'
 05 Aralık 2020 13:57
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'Türkiye olarak gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye olarak gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Bugün açılışını yapacağımız yerli motorların tasarım çalışmalarının yürütüleceği tasarım merkezi de bu manada yeni başarı hikayelerimizin çıkış noktası olacak.'
Anadolu Ajansı
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