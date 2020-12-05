MEB'den canlı derslerde muhtemel siber saldırılara karşı önlem videosu
Videoda, EBA canlı derslerde, sınıfta olmayan kişilerin canlı derslere katılımı ile öğrencilerin derslerde isimlerini değiştirmeleri ve mesajlaşmalarının nasıl önleneceği ve derslerin güvenle işleneceği anlatılıyor
|05 Aralık 2020 14:16
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin EBA canlı derslerde siber saldırılardan korunmak için alabilecekleri önlemlerin yer aldığı video hazırlandı.
Bakanlığın Twitter hesabından, "Değerli öğretmenlerimiz, harici canlı derslerde uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için alabileceğiniz önlemleri anlatan bilgilendirme videomuza http://eba.gov.tr/#/nasil-eba/canliders adresinden ulaşabilirsiniz." paylaşımı yapıldı.
Videoda, EBA canlı derslerde, sınıfta olmayan kişilerin canlı derslere katılımı ile öğrencilerin derslerde isimlerini değiştirmeleri ve mesajlaşmalarının nasıl önleneceği ve derslerin güvenle işleneceği anlatılıyor.
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