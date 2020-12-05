1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den canlı derslerde muhtemel siber saldırılara karşı önlem videosu

Videoda, EBA canlı derslerde, sınıfta olmayan kişilerin canlı derslere katılımı ile öğrencilerin derslerde isimlerini değiştirmeleri ve mesajlaşmalarının nasıl önleneceği ve derslerin güvenle işleneceği anlatılıyor
 05 Aralık 2020 14:16
+Aa- Yazdır
MEB'den canlı derslerde muhtemel siber saldırılara karşı önlem videosu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin EBA canlı derslerde siber saldırılardan korunmak için alabilecekleri önlemlerin yer aldığı video hazırlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Değerli öğretmenlerimiz, harici canlı derslerde uygunsuz durumlarla karşılaşmamak için alabileceğiniz önlemleri anlatan bilgilendirme videomuza http://eba.gov.tr/#/nasil-eba/canliders adresinden ulaşabilirsiniz." paylaşımı yapıldı.

Videoda, EBA canlı derslerde, sınıfta olmayan kişilerin canlı derslere katılımı ile öğrencilerin derslerde isimlerini değiştirmeleri ve mesajlaşmalarının nasıl önleneceği ve derslerin güvenle işleneceği anlatılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kahraman baba yangında kurtarmaya çalıştığı iki çocuğuyla hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 11:58		 Kırmızı elbiseli çocuk heykelini satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı
04 Aralık 2020 12:50
Çin'in 'Çang'ı-5' keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı
03 Aralık 2020 19:49		 Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı uzay aracı Ay'a indi
01 Aralık 2020 19:27
Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında 36 sanık hakim karşısına çıktı
30 Kasım 2020 22:39		 Muş'ta kimya öğretmenleri günde 6 ton dezenfektan üretiyor
30 Kasım 2020 11:50
Ev yangınına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı
29 Kasım 2020 22:35		 Batman'da terör operasyonu: 30 şüpheli gözaltında
28 Kasım 2020 16:50
Sınava girerken kimliğini unutan aday için polisler seferber oldu
22 Kasım 2020 15:13		 'Yasaktan haberim yoktu' diyen kadın cezadan kurtulamadı
21 Kasım 2020 22:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Doç. Dr. Savaşçı: Yan etkiler, koronavirüsün yanında hiçbir şey15:35 - Dr. Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi15:33 - Polislere önce tepki gösterdi, sonra özür diledi15:30 - 2021'de maaşlar ne olacak türünden haberlere itibar edilmemeli!15:29 - 'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'15:28 - Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
15:23 - 'Kılıçdaroğlu'nun telefonların dinlendiği' iddiasına yanıt15:21 - İstanbul'un tarihine dijital belgeleme15:19 - Ünlü oyuncu, metrobüs kavgasında karakolluk oldu15:17 - Bakan Soylu: 78 bin 873 kamerayla izliyoruz15:14 - Kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti15:12 - 'Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde'
14:59 - AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti14:58 - Mardin'de 'Çıkabilir miyim' adlı uygulama geliştirdi14:57 - Hacizli aracını parçalayıp bıraktı: İcra satışında düşük fiyata alacaktım14:50 - Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca gözaltına alındı14:28 - Kırklareli'nde kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
14:18 - Erdoğan: Palet fabrikasına 20 milyar dolar diyen, fabrika görmemiştir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Yerli aşının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü açıkladı
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşı sıralaması 3
kadir topbaş 1
ilk aşıyı ben olacağım sözü 4
başlığı sahiplenmek 3
beyaz kil 2
insan 1
mürasele 2
sahipkıran 1
Muni 1
ibrahim tatlıses 1
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam