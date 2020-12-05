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Erdoğan: Palet fabrikasına 20 milyar dolar diyen, fabrika görmemiştir

Erdoğan: Birileri, Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden ülkemizi baltalamaya çalışsada biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil 250 milyon doları bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ya ömründe hiç fabrika görmemiştir ya da 20 milyar liranın ne anlama geldiğini bilmiyordur.
 05 Aralık 2020 14:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Dünya üzerinde motor teknolojileri hususunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun artık TEİ, motor üreten, tasarlayan ve dünyaya satan bir marka olma yolunda yürüyor.

Bu projeler ile savunma sanayiinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir. Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA'lar ve füzelerimizin motorlarını da geliştiriyoruz. Yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Savunma sanayiideki araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar yolumuzda yürüyeceğiz.

"Yapılan satış değil işletmenin devridir"

Birileri, Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden ülkemizi baltalamaya çalışsada biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil 250 milyon doları bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ya ömründe hiç fabrika görmemiştir ya da 20 milyar liranın ne anlama geldiğini bilmiyordur. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. İşin adı işletme devridir. İşletmenin Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum söz konusu değildir.

Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır.

Biz Arifiye'deki fabrika üzerinden TSK ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini biliyoruz.

Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir.

Konvansiyonel savaşların şekil değiştirdiği şu dönemde, bir savunma sanayiini inşa etmek için 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Savunmanın her alanında yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayiimize yön verdik. Dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik alanlardaki çalışmaları özellikle destekledik.

Elimizdeki sınırlı imkanları mümkün olduğu kadar çok çalışmayı desteklemek için etkin ve adil bir şekilde kullanmaya dikkat ediyoruz.

Yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik. İnşallah motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak, ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

Milli helikopter motorumuzun ve TEİ Tasarım Merkezinin ülkemize, milletimize, havacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Görev alan Savunma Sanayii Başkanlığından TEİ çalışanlarına herkese emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Test çalışmalarının bir an önce ve başarıyla tamamlanmasının ardından motorumuzu bir an önce göklerde görmek dileğiyle sizlere saygılarımı sunuyorum.
Memurlar.Net
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