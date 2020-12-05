AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
|05 Aralık 2020 14:59
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AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 15 gündür Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 73 yaşındaki Gökcan, sabah saatlerinde akciğer ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
Gökcan'ın cenazesinin 7 Aralık'ta Şehir Yeni Mezarlığında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toprağa verileceği öğrenildi.
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