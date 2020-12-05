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Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca gözaltına alındı
Aksaray'da temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşini yaraladığı iddia edilen zanlı saklandığı evde yakalandı.
|05 Aralık 2020 14:50
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İddiaya göre, Hidayet U. (30), 3 Aralık'ta Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki evinde temizlediği av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu eşi Tuğçe U'yu yaraladı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Zincirli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Sağlık raporu alındığı sırada Hidayet U. gazetecilere saldırdı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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