1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde'

Son 3 ayda 'çok şiddetli kuraklık' yaşayan Samsun'da 4 aylık içme suyu rezervi kaldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Önümüzdeki mart ayına kadar hiçbir yağmur yağmasa şu anda mevcut rezervlerimiz bize yetiyor" dedi.
 05 Aralık 2020 15:12
+Aa- Yazdır
'Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde'

Son 3 ayda 'çok şiddetli kuraklık' yaşayan Samsun'da 4 aylık içme suyu rezervi kaldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Önümüzdeki mart ayına kadar hiçbir yağmur yağmasa şu anda mevcut rezervlerimiz bize yetiyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü korkutan kuraklık haritasını yayınladı. Haritaya göre Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde yer alıyor. Ağustos ve ekim aylarını kapsayan haritasına göre son 3 ayda Samsun'da 'çok şiddetli kuraklık' yaşandı. Harita gelecek için de düşündürdü. İçme suyunu Çakmak Barajı'ndan sağlayan 'Samsun'un ne kadarlık rezervi var' soruları akla geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bu konuda içleri rahatlatan açıklamalarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yağışların mevsim normallerinin çok altında seyrettiğini, buna rağmen Samsun'un sahip olduğu nehirler ve barajlarla diğer illere göre şanslı olduğunu dile getirdi. İçme suyu temini için mevcut rezervlerin yeterli olduğunu kaydeden Demir, ek tedbirler içinde çalıştıklarını belirtti.

50-60 yıllık bir projeksiyonla çalıştıklarını söyleyen Başkan Demir, "İçme suyu sıkıntısı noktasında Samsun'da şu anda bir problem gözükmüyor. Önümüzdeki mart ayına kadar hiçbir yağmur yağmasa şu anda mevcut rezervlerimiz bize yetiyor. Ama biz bununla da kalmıyoruz yine içme suyu temini noktasında Salıpazarı Barajımızın inşasını Devlet Su İşleri ile protokol yaparak, 2 yılda bitirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşaat başladı. İçme suyu temini noktasında Bafra'da, Vezirköprü'de, merkezde, Terme'de, Çarşamba bölgesinde projelerimizi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki bu yağış miktarlarının azalmasını da hesaplayarak gelecek 50-60 yıllık projeksiyonda içme suyu problemimizi halletme noktasında da bütün çalışmalarımızı bir taraftan yürütüyoruz" diye konuştu.

Arıtma tesisleri konusunda da çalışmalarının olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, "Şu anda çok ciddi anlamda devam eden tesislerimiz var. Özellikle merkezde şu anda günlük 200 bin metreküp arıtma kapasiteli, bizim merkezde bir içme suyu arıtma tesisimiz var. 300 bin metreküp günlük yeni bir arıtma tesisimizin projesini bitirdik önümüzdeki sene ihalesine çıkıyoruz. Türkiye'de Samsun 2 tane birbirini destekleyecek, ikisi de aynı anda çalışmayan ama yedekli arıtma sistemine sahip olacağız" diye konuştu.

Su yetersizliği yaşayan mahallelerin sorunlarını da çözdüklerini anlatan Demir, "Üst kotlarda bir kısım mahallelerimiz vardı su yetersizliği yaşayan. Yaklaşık 260 civarında. Onları şu anda 170'e düşürdük. Önümüzdeki yıl sonunda da 68'e düşüyor. Onlarla da ilgili kalıcı, sürekliliği olan, su akışını da içme suyu teminine de onları kavuşturmuş oluyoruz inşallah. Dönemimiz içinde Samsun'da hiçbir birimimizde içme suyu sıkıntısı kalmayacak. Ama bir tek içme suyu değil. Kullanılan suyun arıtılarak verilmesi noktasında; üst kotlarda ırmaklara, deniz kenarında da ileri biyolojik arıtmayla ve derin deniz deşarjıyla birlikte Türkiye'de ilk tamamlayan şehir olacağız muhtemelen" şeklinde konuştu.

İçme suyu depolarında muhtemel enerji kesintilerine karşı da önlem aldıklarını aktaran Başkan Demir, "Şu anda büyün tesislerimizin jeneratörlerini satın aldık. Onları yerleştiriyoruz. Yedek motorlarımızla birlikte onları da yedekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doç. Dr. Savaşçı: Yan etkiler, koronavirüsün yanında hiçbir şey
05 Aralık 2020 15:36		 Dr. Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
05 Aralık 2020 15:35
Polislere önce tepki gösterdi, sonra özür diledi
05 Aralık 2020 15:33		 'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'
05 Aralık 2020 15:29
Kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 15:14		 AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 14:59
Mardin'de 'Çıkabilir miyim' adlı uygulama geliştirdi
05 Aralık 2020 14:58		 Mustafa Cengiz: Cumhurbaşkanı'nı seviyorum insani tarafı var
05 Aralık 2020 13:46
Yerli aşının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü açıkladı
05 Aralık 2020 13:28		 Afşin Emre Kayıpmaz: Aşılar Türkiye'ye gelir gelmez yaptıracağım
05 Aralık 2020 13:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:36 - Doç. Dr. Savaşçı: Yan etkiler, koronavirüsün yanında hiçbir şey15:35 - Dr. Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi15:33 - Polislere önce tepki gösterdi, sonra özür diledi15:30 - 2021'de maaşlar ne olacak türünden haberlere itibar edilmemeli!15:29 - 'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'15:28 - Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
15:23 - 'Kılıçdaroğlu'nun telefonların dinlendiği' iddiasına yanıt15:21 - İstanbul'un tarihine dijital belgeleme15:19 - Ünlü oyuncu, metrobüs kavgasında karakolluk oldu15:17 - Bakan Soylu: 78 bin 873 kamerayla izliyoruz15:14 - Kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti15:12 - 'Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde'
14:59 - AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti14:58 - Mardin'de 'Çıkabilir miyim' adlı uygulama geliştirdi14:57 - Hacizli aracını parçalayıp bıraktı: İcra satışında düşük fiyata alacaktım14:50 - Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca gözaltına alındı14:28 - Kırklareli'nde kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
14:18 - Erdoğan: Palet fabrikasına 20 milyar dolar diyen, fabrika görmemiştir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Geç mezuniyet yaktı! 292 bin TL
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Yerli aşının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü açıkladı
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
Bu ankete göre sadece 3 parti barajı aşıyor
Okul öncesi eğitimde 'aç-kapa' tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
panço 6
Çan 1
imansız peynir 2
ba'del mevt 2
Six say war 1
Siirt depremi doğuda büyük bir depremi tetikleyebilir 2
intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 3
Olsayı bulsaya vermişler,hiç doğmuş 2
iyiliğin turşusunu kurmak 1
talidomid 2
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam