Ünlü oyuncu, metrobüs kavgasında karakolluk oldu
|05 Aralık 2020 15:19
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Oyuncu Selahattin Taşdöğen, geçtiğimiz günlerde asistanı ve 8 yaşındaki kızı ile birlilkte İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüse binmek için durağa geldi. Elindeki bagajla turnikesi olmayan yerden geçerek durağa girmek isteyen oyuncuyu, güvenlik görevlileri durdurdu.
Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre; görevliler, Taşdöğen'e akbil basması gerektiğini söyledi. Ünlü oyuncu ise akbil bastığını bagajı olduğu için ücretsiz yerden geçtiğini belirtti.
Konuşma sırasında maskesini indiren Taşdöğen'i güvenlik görevlisinin uayarması sonrası taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Ardından Taşdöğen ve asistanı Alaattin Dumanoğlu ile güvenlikler arasında arbede yaşandığı iddia edildi.
Dumanoğlu'nun yere düşen telefonu ve gözlüğü kırıldı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar polis merkezine götürüldü.
"EŞKIYA MISINIZ SİZ?"
Güvenlik görevlisi M.Y, akbilsiz geçiş yaptığı için tarafları uyardıklarını fakat Taşdöğen'in maskesini indirdiğini, bunun için uyardıklarında ise "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben halkın sanatçısıyım. Seni işinden ederim. Eşkıya mısınız siz, kabadayı mısınız?" yanıtıyla tehdit edildiklerini ileri sürdü ve Alaattin Dumanoğlu'nun saldırısına maruz kaldıklarını anlattı.
SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI
Selahattin Taşdöğen'in asistanı Alaattin Dumanoğlu, güvenlik görevlilerin saygısızca konuştuğunu için tartışma çıktığını, sonrasında yaşanan darp nedeniyle cep telefonunun ve gözlüğünün kırıldığını iddia etti. Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte metrobüse binmek istediğini, bagajlı yerden geçiş yaptığını, geri dönüp akbilini bastığı sırada güvenliklerin kendisini durdurduğunu ve aralarında tartışma çıktığını anlattı.
Kızının olaydan etkilenmemesi için kenarda polisi beklediğini kaydeden Taşdöğen, "Güvenlik görevlilerine darp veya tehditte bulunmadık. Onların bize karşı yaptığı saygısızlık sonucu sadece tartışma yaşandı. Bir de asistanımı iteleyerek darp etmeye başladılar" dedi.
Savcılık, yürütülen soruşturmada, darp raporu olmayan tarafların şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırdı.
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