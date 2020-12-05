Polislere önce tepki gösterdi, sonra özür diledi

Dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş'ın normal günlerde en kalabalık olan Demokrasi Meydanı, Trabzon ve Azerbaycan Bulvarı başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da, şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu.

ARACININ BAGAJINI AÇIP POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Hem sokakta yürüyenleri hem de durdurdukları araçtakilerin kimlik ve belgelerini kontrol eden polis, kontrol noktasına gelen Murat K.'dan aracını sağa çekmesini istedi. Murat K. sağlık personeli kimliğini gösterip "Beni neden durduruyorsunuz, buyurun arayın aracımı" diyerek aracın bagajını açtı. Murat K.'nın tepkisi üzerine polis memurları şaşırırken, sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatıp herkesi durdurarak kontrol ettiklerini söyledi.

Buna rağmen Murat K., polislere "Bana niye geç demediniz, sağa çek dediniz?" diyerek tepkisine devam ederken, kendisini görüntüleyen gazeteciden de kamerayı kapatmasını istedi. O sırada kontrol noktalarını denetleyen bir polis memuru Murat K.'yı görünce "Yine mi sen?" diyerek şaşkınlığını belirtti. Polis memuru, başka bir kontrol noktasında da polislerle 10 dakika boyunca tartıştığını hatırlattığı Murat K.'ya, görevlerini yaptıklarını söyledi.

Bunun üzerine "Orada hatalıydım" diyen ve kendisini durduran polise tepkisini sürdüren Murat K., daha sonra hata yaptığını anlayarak, "Kusura bakmayın, özür diliyorum" dedi. Murat K., kimlik kontrolünün ardından yoluna devam etti.

"ÇEKSİN, FENOMEN OLACAĞIZ"

Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkan ve polisleri gören 2 çocuk ise kaçmak istedi. Polisin "Koşu yaparsak yakalarım" demesi üzerine çocuklar kontrol noktasına gelirken gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi. Bu sırada çocuklardan birisi arkadaşına "Çeksin, fenomen olacağız" dedi. Çocuk daha sonra akraba olduklarını ve gece eniştesinde kaldıklarını ve eve gittiklerini söyledi. Yapılan kimlik kontrolünün ardından çocuklar gazetecilere poz verip evlerine gitti.

POLİSE ÇAY VE SALEP İKRAM ETTİLER

Denetimler devam ederken, çevredeki evlerden ve paket servisi yaptıkları için iş yerlerini açan esnaf, kontrol noktasındaki polislere çay, salep ve kurabiye ikramında bulundu. İkramı kabul eden polisler vatandaşlara teşekkür etti.