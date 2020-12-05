Dr. Ümit Erdem koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
|05 Aralık 2020 15:35
|+Aa- Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Ümit Erdem bir süre önce koronavirüse yakalandı. Evinde izolasyon sürecince olan Erdem aniden durumunun kötüleşmesiyle hastaneye kaldırıldı. Erdem, dün hayatını kaybetti. Erdem, bugün öğlen Karacaahmet Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İBB'den yapılan açıklamada ise Eylül ayı içerisinde koronavirüsten vefat eden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın ardından hayatını kaybeden Erdem ile birlikte; İBB'nin pandemi sebebiyle hayatını kaybeden çalışanlarının sayısı 30'a yükseldiği belirtildi. Diğer yandan, 2 bin vaka ve karantinada olan İBB personelinin tedavi süreçlerinin devam ettiği açıklandı.
ÜMİT ERDEM KİMDİR
Yaklaşık 30 yıldır İBB'de görev yapan Dr. Ümit Erdem 20 Şubat 1963'te Trabzon - Akçaabat'ta doğdu. Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ümit Erdem, 1989 yılından itibaren İBB'de Hekim olarak görev yapmaya başladı. 2014 yılında İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü bünyesinde İşyeri Hekimi olarak görev yapmaya başlayan Erdem, vefatına kadar aynı görevini sürdürmekteydi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk doktordan dünyada bir ilk; yapay damarla böbrek nakli
05 Aralık 2020 17:06
|'Hava almak' için dışarı çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi
05 Aralık 2020 16:49
|Doğmamış bebeği ile koronavirüse yenik düştü
05 Aralık 2020 16:10
|Emekli İl Milli Eğitim müdür yardımcısı hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 15:49
|Dr. Savaşçı: Yan etkiler, koronavirüsün yanında hiçbir şey
05 Aralık 2020 15:36
|Polislere önce tepki gösterdi, sonra özür diledi
05 Aralık 2020 15:33
|'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'
05 Aralık 2020 15:29
|Kalp krizi geçiren öğretim üyesi hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 15:14
|'Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde'
05 Aralık 2020 15:12
|AK Parti'li vekilin eşi koronadan hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 14:59