Bu projeyle seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karakurt-Horosan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon lira tasarruf sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Kars ve tüm bölge için kritik önemde bir eserin açılış heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dünya ile beraber Türkiye'yi de etkileyen salgın sebebiyle bu açılış törenini video konferans yoluyla yapmak durumunda olduklarını dile getiren Erdoğan, vaka sayılarının özellikle Avrupa'da zirve yaptığı bu günlerde salgınla mücadeleden de hizmet mücadelelerinden de asla taviz vermediklerini aktardı.

Erdoğan, sağlıktan ulaşıma, sanattan savunmaya, ticaretten enerjiye kadar her alanda devreye aldıkları yeni projelerle şehirlere ve ülkeye hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önceki gün Ankara'da mimarisiyle teknolojisiyle konumuyla ülkemizin en prestijli eserlerinden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Binasının açılışını yaptık. Bugün Türk savunma sanayine çağ atlatacak ilk milli helikopter motorumuzun teslimi ve tasarım merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Böylece TEİ'nin sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka olması yolunda tarihi bir adım daha attık. Şimdi de serhat şehrimiz Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye alıyoruz. Tabii ben de ekran başında izledim. 2 çarpı 2, gerçekten muhteşem bir yol olarak bu yolu buradan izlerken milletim adına iftihar ettim. Nerelerden hamdolsun nerelere geldik. O dev viyadüklerin üzerinden geçen bu yolla birlikte inanıyorum ki artık buralardan geçen benim vatandaşlarım veya uluslararası, ülkemizden geçen insanlar ülkemizi ve milletimizi takdirle anacaklardır."

- "Yol dış ticarete önemli katkılar yapacak"

Erdoğan, sınır kapıları güzergahında olan ve çoğunlukla ağır taşıt trafiğine hizmet verecek yolun bu özelliğiyle de dış ticarete önemli katkılar yapacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karakurt-Horosan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Yolun açılmasıyla beraber tarihi İpek Yolu güzergahının en önemli merkezlerinden olan Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum. Bu önemli hizmeti şehrimizi kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini şahsım, milletim adına gönülden tebrik ediyorum."

İşçisinden mühendisine, resmi kurumlardan yüklenici firmaya kadar bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür eden Erdoğan, Karakurt-Horosan yolunun şehrin yanı sıra bölge ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor." dedi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın haysiyetin ve şahsiyetin önemini vurguladığını, bu iki şeye sahip olmanın hayatta başarının anahtarı olduğunu söyledi.

Ticaretten siyasete her alanda insanın şahsiyeti ve haysiyetiyle var olduğunu, itibar kazandığını vurgulayan Erdoğan, zaten Karslılara da bunun yakıştığını dile getirdi.

Erdoğan, bu ikisinin kaybolduğu durumlarda ise savrulmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tarih boyuncu haysiyetini ve şahsiyetini yitiren kişiler ve toplumlar kendilerini hep zillet çukurunda bulmuşlardır. Türkiye ve Türk milleti olarak yaşadığımız onca saldırıya ve ihanete rağmen Allah'a hamdolsun böyle bir yanlışa düşmedik. Bin yıllara sari geçmişimizde ne haysiyetimizden ne de şahsiyetimizden asla taviz vermedik. Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk. Yeri geldi Çanakkale'de gencecik evlatlarımızı toprağa verdik. Yeri geldi İstiklal harbimizde tüm Anadolu'yu kıyama kaldırdık. Yeri geldi 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduk. Yeri geldi, işte benim de dedem Sarıkamış'ta donarak, orada kucağında tüfeğiyle şehit oldu. Rize'den Sarıkamış'a. İşte bu millet böyle cengaver bir millettir. Ama milli onurumuzun çiğnenmesine, bağımsızlığımıza el uzatılmasına, bizi ayakta tutan kadim değerlerimize kast edilmesine rıza göstermedik."

- "Daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık"

Erdoğan, aynı şekilde ülkeye umut bağlayan ve güvenen, inanan kardeşlerin hak ve hukukunun gasp edilmesine de izin vermediklerini dile getirerek, "Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık. Terörden, şiddetten, eli kanlı Esed rejiminin bombalarından kaçan mazlumlara hep gönlümüzü, aynı zamanda kapılarımızı açtık. Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığınan bütün bu insanları Boraltan Köprüsü'nde katillerine teslim edenlerden olmadık." ifadelerini kullandı.

En son Dağlık Karabağ meselesinde de millete yakışan bir karakterle hareket ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ermeniler Azerbaycan topraklarına saldırdığında tüm kalbimiz ve imkanlarımızla kardeşlerimizin imdadına koştuk. Karslı bu Ermenileri tarihten iyi tanır, iyi bilir. Ortak tarih, kültür, inanç ve dil birliğimizin gereği neyse onu yaparak Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk. Dağlık Karabağ'daki duruşuyla Türkiye, aynı zamanda tek parti CHP'sinin Boraltan faciasında milletimize yaşattığı mahcubiyetten kurtulmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor. İnşallah Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı sağlayacak koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle doğrudan kara bağlantısına da sahip olacağız."

Erdoğan, bu bağlantıdan en çok faydayı görecek yerlerin başında Kars'ın geldiğini belirterek, 30 yıllık işgalin ardından Azerbaycan'ın öz topraklarına yeniden kavuşmanın haklı sevincini yaşadığını kaydetti.

Karabağ'da kazanılan zaferin hem uluslararası hukuk hem diplomasi hem de askeri açıdan Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helal olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bir kez daha altını çizerek tekrarlamakta fayda görüyorum. Azerbaycan kimsenin toprağına el uzatmamış, kimseye saldırmamış, Birleşmiş Milletler ve AGİT kararlarına rağmen 30 yıldır işgal altında tutulan toprakları azat etmiştir. Bunu da Ermeniler gibi sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak değil, meşruiyet çerçevesinde kalarak gerçekleştirmiştir. Hal böyleyken Minsk grubu eş başkanı Fransa'nın önceki gün parlementosunda aldığı karar skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir." sözlerini anımsatan Erdoğan, hiçbir devletin bir diğer devletin egemenlik haklarına bu derece alçakca saldırmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

- "Fransa çözümün değil sorunun parçası oldu"

Suriye'den Libya'ya kadar her yerde benzer yaklaşımlar içinde olan Fransa'nın bu kararla artık çözümün değil sorunun bir parçası olduğunu, hiçbir yerde objektif bir yaklaşımla görev yapamayacağını ispatladığını belirten Erdoğan, "En son Lübnan'da da aynı oyunu oynadı. Ama yine netice alamadı ve evet Macron'u kovdular. Uluslararası kamuoyunun Fransa'nın açtığı bu tehlikeli ve tüm devletleri tehdit edecek yaklaşıma karşı gereken tepkiyi vermesini ümit ediyoruz. Bu çarpıklıktan en çok zararı da bugünkü siyasi birliğini çok kanlı ve karanlık bir mücadele dönemine borçlu olan Avrupa görecektir. Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz."

- "Bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen 18 yılda ülkeye kazandırdıkları her yatırımın, getirdikleri her hizmetin 81 vilayetin tamamını kucakladığını ifade etti.

Ülkenin bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarına işaret eden Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yollar, 81 vilayetimizin hemen hepsinden geçiyor. Yollarımızı, uzunluğu 554 kilometreyi bulan 410 tünelle donattık. Bu tüneller 81 vilayetimizin hepsinden de hizmet veriyor, hizmet alıyor. Demiryollarımızın 11 bin 600 kilometresini adeta sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Bu demiryolları vatanımızın dört bir yanına hizmet götürüyor. Hızlı tren hatlarımızı hızla yaygınlaştırıyoruz. Tüm ana hatları tamamlayarak 81 vilayetimizin bunlardan yararlanmasını sağlayacağız. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya çıkartarak 81 vilayetimizde yaşayan her vatandaşımızın bunlardan istifadesini temin ettik ki bunlardan bir tanesi de Kars Havalimanı'dır."

Erdoğan, sadece ulaşımda değil sağlıktan eğitime enerjiden spora her alanda Türkiye'yi bu şekilde sarıp sarmalayan hizmetlere imza attıklarını belirtti.

- "Açılışını yaptığımız her eser bize heyecan ve memnuniyet veriyor"

Yaşanan her hadisenin Türkiye'ye kazandırdıkları bu güçlü alt yapının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde hastanelerimizin, sağlık sigortası sistemimizin önemini gördük. İhracatımız arttıkça organize sanayi bölgelerimizden lojistik alt yapımıza kadar ilgili tüm sektörlerimize hizmet veren alt yapının önemini gördük. Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Biz kimsenin lafına, sözüne, iftirasına, yalanına, sinsi ve kirli oyunlarına bakmayacağız. Bugüne kadar milletimizle birlikte ve milletimize hizmet ederek geldik, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız her eser bize tarifi mümkün olmayan bir heyecan ve memnuniyet veriyor. Eserden yana nasipsiz olanların içlerindeki kin ve nefretin gözlerini köreltmesi, kalplerini karartması, dillerini çatallaştırması bizi yolumuzdan alıkoyamaz tam tersine şevkimizi artırır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kars'ı tüm devasa çeşitli kaşar peynirleriyle gerek ülkemizde gerek tüm dünyada tanıtalım ve tanıyalım. Benim Karslı kardeşim bu noktada tüm emeğini veriyor. Kadınıyla erkeğiyle inanıyorum ki Kars özellikle bu süt ve süt mamullerinde, Kars kaşar peyniriyle de namını salacaktır." şeklinde konuştu.

Açılışı yapılan Karakurt-Horasan yolunun şehirlere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçenleri de tebrik etti.

Konuşmasının ardından Erdoğan, "Yol medeniyettir." diyerek, Karakurt-Horasan yolunun açılış kurdelesinin kesilmesi talimatını verdi.

Kurdele kesilmeden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bir ricası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yolların çevresini, viyadüklerin altını lütfen hızla inşallah yeşillendirelim, ağaçlandıralım ve şevlerin duruşunu çok daha farklı bir hale, yemyeşil hale getirelim. Ben size inanıyorum. Bunu da şevlerle birlikte gerçekleştirirseniz bütün bu yollardan geçen size bir kez daha Allah razı olsun der." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler Karakurt-Horasan yolunun açılış kurdelesini kesti.