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Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 05 Aralık 2020 15:59
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'daki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra harekete geçen bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."

ANYALYA VALİSİ, AFAD VE SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMALARI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yazıcı, İlimiz Gazipaşa İlçesi açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. dedi.

AFAD Antalya İl Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine depremin Gazipaşa'ya 40 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Depremin bölgede ciddi bir şekilde hissedildiğini ifade eden Timur, "Şu ana kadar olumsuz herhangi bir şey bize ulaşmadı. Ama arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor." dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise henüz kendilerine intikal eden olumsuz bir şey olmadığını söyledi.

Depremi bulunduğu yerde hissettiğini anlatan Yılmaz, "Sadece Gazipaşa değil Antalya'nın doğu ilçelerinin tamamında hissedilmiş. Şu anda bir hasar bilgisi gelmedi. Daha yeni olduğu için ulaşılamamış da olabilir ama şimdilik sorun gelmedi. Sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlar evde. Çiftçiler de bahçelerinde. Şu an bir panik havası görmüyorum. İnsanlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Bir panik havası sıkıntı yok." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de depremin hissedilmesi nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu ancak olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de şu ana kadar olumsuz bir şeyin olmadığını söyledi. "Sadece depremde panik yaşayan bir kişinin 2. kattan atladığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı' bilgisi ulaştı." diyen Hülür, bunun dışında olumsuz başka bir durumun olmadığını kaydetti.

Memurlar.Net
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