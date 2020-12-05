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Doğmamış bebeği ile koronavirüse yenik düştü

Kocaeli'nde karnındaki bebeği ile birlikte korona virüse yenik düşen genç kadın memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
 05 Aralık 2020 16:10
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Doğmamış bebeği ile koronavirüse yenik düştü

Kocaeli'nde karnındaki bebeği ile birlikte korona virüse yenik düşen genç kadın memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kocaeli'nde yaşayan evli 1 çocuk annesi Nur Aymak Yavuz (27) bir süre önce korona virüse yakalandı. Evinde tedavi gören genç kadın durumu ağırlaşınca Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 aylık hamile olan Yavuz, yaklaşık 17 gün hastanede tedavi gördü. Tedavisi sırasında karnındaki bebeği kaybeden anne yoğun bakıma alındı. Bebeğinden ölümünden 3 gün sonrada genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi defnedilmek üzere havayolu ile memleketi Tokat'tın Başçiftlik ilçesine getirildi. İlçe merkezinde Yavuz'un cenazesi eşi ve yakınların tarafından toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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