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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende ilginç anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı milli helikopter motoru töreninde ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından motorun çalıştırılmasının beklendiği sırada, TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit'in "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" dediği duyuldu.
 05 Aralık 2020 16:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından motorun çalıştırılmasının beklendiği anlarda ilginç bir olay yaşandı.

"BU ŞİRKETİ BİZE CUMHURBAŞKANLIĞI ÖNERDİ, İŞİNİZİ DÜZGÜN YAPIN"

Erdoğan'ın konuşmasının ardından motorun çalıştırılması beklenirken TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" dediği duyuldu.

Akşit, motorun üzerindeki örtünün kaldırılmasının ardından test ekibini "Sayın Cumhurbaşkanım motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz, lütfen. Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın. Ben uzun yıllar boyunca gece-gündüz demeden bu motorun çalışmasında, defalarca engelleme girişimlerini geçerek başaran bu ekibimizin alın terini şu anda burada sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda TEİ'ye teslim etmekten büyük gurur duyuyorum." diyerek canlı yayına çağırdı.
Memurlar.Net
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