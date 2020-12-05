'Hava almak' için dışarı çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve "hava almak" için sokağa çıktığını söyleyen kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Esentepe Mahallesi TOKİ'de yaşayan ve kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan T.D, kimliğinin yanında olmadığını belirterek, "Vallahi hava almak için evden yeni çıktım. Daha bir dakika olmadı." diyerek, polisleri ceza yazmaması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

T.D'ye, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Aynı bölgede kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşların da ceza yememek için polis ekiplerinden kaçtıkları görüldü.