AK Parti ve CHP'de en çok beğenilen isimler
|05 Aralık 2020 17:26
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Ağırlıklı olrak genel seçim anket verilerini paylaşan Gezici Araştırma, AK Parti ve CHP'de mevcut liderlerden sonra partilerin içinde
"En çok hangi lideri beğeniyorsunuz"sorusunu düzenlemiş olduğu anket çalışmasında katılımcılara yöneltti.
AK PARTİ'DE ERDOĞAN'DAN SONRA SOYLU
AK Parti içerisinde Erdoğan'dan sonra en beğenilen isim yüzde 26,8 ile Süleyman Soylu oldu.
Soylu'yu sırasıyla Fahrettin Koca, Ömer Çelik, Hulusi Akar, Murat Kurum, Ziya Selçuk, Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Fuat Oktay, Lütfi Elvan, Mevlüt Çavuşoğlu, Efkan Ala, İbrahim Kalın, Berat Albayrak, Ali İhsan Yavuz, Numan Kurtulmuş, Fahrettin Altun, Mahir Ünal, Bülent Turan, Çiğdem Karaaslan takip etti.
CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA İMAMOĞLU
CHP'de ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından en çok beğenilen lider, yüzde 21,9 ile Ekrem İmamoğluoldu.
İmamoğlu'nu ise sırasıyla Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Faik Öztrak, Engin Altay, Erdoğan Toprak, Onursal Adıgüzel, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi, Bülent Tezcan, Deniz Baykal, Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı izledi.
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