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Uzman Çavuş, koronavirüse yenik düştü

Isparta'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Nevşehirli 44 yaşındaki Ahmet Acar, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 05 Aralık 2020 17:34
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Uzman Çavuş, koronavirüse yenik düştü

Isparta'da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan Nevşehirli 44 yaşındaki Ahmet Acar, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Acar korona virüse yakalanmasın ardından hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesi sonucu yoğun bakıma alınan Acar, bu sabah saatlerinde fenalaştı. Doktorların tüm müdahalesi sonucu kurtarılamayan Acar, hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet Acar'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Ürgüp İlçesine bağlı Aksalur Mahallesinde defnedilecek.
İhlas Haber Ajansı
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