Emniyeti bombalayan eski pilot cezasız kalmadı

Akıncı Üssü dava dosyasına göre, darbe girişimine kadar Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 143. Filo'da pilot üsteğmen olan Mustafa Özkan, kendisini arayan eski binbaşı Ali Karabulut'un darbe için harekete geçeceklerini bildirmesi üzerine yıllık izin dolayısıyla bulunduğu Gaziantep'ten Ankara'ya geldi.

Akıncı Üssü'ne akşam saatlerinde geçen Özkan, darbe hazırlıklarına yönelik toplantıya katıldı.

Darbe girişimi sırasında F-16 ile havalanarak Ankara'da ses hızının üzerinde uçan Özkan, eski üsteğmen Mehmet Yurdakul ve eski yüzbaşı İlhami Aygül'ün F-16 ile saat 00.56'da iki bomba attıkları Ankara Emniyet Müdürlüğüne saat 01.08'de bir bomba daha attı.

Bu saldırılar sonucunda iki kişi şehit oldu, 39 kişi yaralandı.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından yakalanan Özkan, savcılık sorgusunda olay gecesi uçmadığını iddia etti. Ancak Özkan, "Bana darbe yapılacağını 141. Filo'da bulunduğum sırada Mustafa Azimetli söyledi. Ben de bunun karşılığında direnmedim. Neden direnmediğim konusunda bir açıklamada bulunmayacağım." diyerek darbe girişiminden haberdar olduğunu itiraf etti.

Özkan, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin huzurunda 23 Şubat 2018'de yaptığı savunmada ise darbe gecesi uçmadığını, darbe girişiminden de haberinin olmadığını savundu.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü başka bir soruşturma sırasında Özkan'ın, örgütün "mahrem imam"larınca sabit hatlardan ardışık arandığı belirlendi. Ayrıca Özkan'ın örgüt abileri tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, Akıncı Üssü darbe davasında açıkladığı esasa ilişkin görüşünde, bu bilgilerin, Özkan'ın FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldığını gösterdiğine dikkati çekti.

Özkan, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve bombalamada hayatını kaybeden 2 kişiye ilişkin toplam üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 648 yıl hapse çarptırıldı.

Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15'i asker, 4'ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan 46'sına müebbet, 19'una "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada 70 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.