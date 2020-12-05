GİB'in uzman yardımcılığı sınavı ertelendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 12 Aralık'ta yapılması planlanan gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.
|05 Aralık 2020 18:00
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, Kovid-19 salgını nedeniyle alındı.
Sınavla, farklı illerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı alımı planlanıyordu.
Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.
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