Dünyanın en büyük buz dağı eriyor
|05 Aralık 2020 18:04
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Haberde, nakliye uçağının söz konusu buz dağındaki çok sayıda çatlağı ve su altında uzanan tünelleri görüntülediği kaydedildi.
Buz dağının şu an Britanya Denizaşırı Bölgesi'ndeki Güney Georgia Adası'na doğru hareket ettiği ifade edilen haberde, adaya 200 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve sığ kıyı sularında sıkışma ihtimalinin olduğu aktarıldı.
Haberde, son haftalarda elde edilen uydu görüntülerinde A68a'nın kenarlarının sert dalga hareketleriyle hızla parçalandığının görüldüğü ve buz dağından ayrılan bu parçaların "deniz yolu taşımacılığı" güvenliği için izlenmesinin gerektiği bilgisine yer verildi.
A68a buz dağının 2017'de Antartika'daki buz tabakasından koptuğunda ölçüsünün 6000 kilometrekare olduğu vurgulanan haberde, elde edilen son görüntülerde bunun 4200 kilometrekareye düştüğü kaydedildi.
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