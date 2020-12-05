1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyanın en büyük buz dağı eriyor

İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir nakliye uçağının çektiği görüntülerde dünyanın en büyük buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiğinin görüldüğü bildirildi.
 05 Aralık 2020 18:04
+Aa- Yazdır
Dünyanın en büyük buz dağı eriyor

Haberde, nakliye uçağının söz konusu buz dağındaki çok sayıda çatlağı ve su altında uzanan tünelleri görüntülediği kaydedildi.

Buz dağının şu an Britanya Denizaşırı Bölgesi'ndeki Güney Georgia Adası'na doğru hareket ettiği ifade edilen haberde, adaya 200 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve sığ kıyı sularında sıkışma ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Haberde, son haftalarda elde edilen uydu görüntülerinde A68a'nın kenarlarının sert dalga hareketleriyle hızla parçalandığının görüldüğü ve buz dağından ayrılan bu parçaların "deniz yolu taşımacılığı" güvenliği için izlenmesinin gerektiği bilgisine yer verildi.

A68a buz dağının 2017'de Antartika'daki buz tabakasından koptuğunda ölçüsünün 6000 kilometrekare olduğu vurgulanan haberde, elde edilen son görüntülerde bunun 4200 kilometrekareye düştüğü kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pfizer CEO'su: Aşının bulaşmayı engellediğinden emin değilim
05 Aralık 2020 16:58		 Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu geçti
05 Aralık 2020 09:59
Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu
04 Aralık 2020 22:37		 Bill Gates, hayatın 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi
04 Aralık 2020 21:14
Aşıyı bulan Türk doktorlar yanıtladı! Kendilerine aşı yaptılar mı?
04 Aralık 2020 11:40		 AİHM, terör suçlularına sınav yasağında Türkiye'yi haklı buldu
04 Aralık 2020 11:04
Fransa, Dağlık Karabağ'ı 'bağımsız devlet' olarak tanıdı
03 Aralık 2020 23:48		 Pfizer/ BioNTech'in ürettiği aşının sevkiyatı başladı
03 Aralık 2020 22:25
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki kayıplarını ilk kez açıkladı
03 Aralık 2020 19:59		 NATO'daki toplantılara 'Yunanistan' engeli
03 Aralık 2020 16:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:12 - Bakan Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileriyle görüştü20:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı20:01 - Prof. Dr. Duygu Perçin: Çin aşısı değerli bir aşı19:59 - Malatya'da yol kenarında çanta içinde bebek cesedi bulundu19:41 - Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı19:40 - Trabzon'da; karantinayı duyan mahalleden kaçtı
19:37 - Tunç Soyer'in danışmanı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı19:20 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi19:10 - Hayatını kaybeden sayısı 200'e yaklaştı19:06 - Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir yenişemedi18:19 - Çin, Google'dan 10 milyar kat hızlı kuantum bilgisayarı üret18:17 - FETÖ'nün 'diyalog ünitesi imamı' itirafçı oldu
18:16 - AK Parti Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim18:10 - Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike: İkiye bölünüyor18:07 - Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu18:04 - Dünyanın en büyük buz dağı eriyor18:02 - Acil sağlık ekipleri fedakarca görev başında
18:00 - GİB'in uzman yardımcılığı sınavı ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden geç mezuniyet kararı... 292 bin TL tazminat
Yerli aşının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü açıkladı
2021'de maaşlar ne olacak türünden haberlere itibar edilmemeli!
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş
Koronayı 136 kişiye böyle üfürdü
Polislerin adliyelere evrak taşıması sona erdi
Belediye, esnek çalışmaya son verdi
Sadece 6 ay doktorluk yapabildi... Koronavirüse yenildi
Hayatını kaybeden sayısı 200'e yaklaştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (2)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın cinayetleri 2
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 1
grip 3
iyiliğin turşusunu kurmak 1
Din İşleri Yüksek Kurulu 1
imansız peynir 2
sahipkıran 1
TRT iftar duası 3
Karnımdan değil,kalbimden çıktılar 2
aşı sıralaması 3
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kütahya Merkez Efendi Temizlik 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam