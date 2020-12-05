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FETÖ'nün 'diyalog ünitesi imamı' itirafçı oldu

Trabzon'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ifadesi alınan A.E, örgütün kentteki sözde "diyalog ünitesi" ve "bürokrat sohbet grubu"ndan sorumlu olduğunu itiraf etti.
 05 Aralık 2020 18:17
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FETÖ'nün 'diyalog ünitesi imamı' itirafçı oldu

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ifade veren A.E, örgütün ildeki sözde "diyalog ünitesi" ve "bürokrat sohbet grubu"ndan sorumlu olduğunu itiraf etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve hakkında FETÖ/PDY üyeliği suçundan arama kararı bulunan A.E, İzmir'de gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.E, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, itiraflarda bulundu.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.E, Ankara Üniversitesinden mezun olduğunu, çocuklarını İzmir'de örgüte ait dershaneye gönderdiğini, örgütle orada tanıştığını ifade etti.

A.E, 2011 yılında Trabzon'a atandığını, sözde FETÖ "il imamı"nın kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Örgütün "il imamı"nın kendisine "diyalog ünitesi imamlığı" görevini verdiğini anlatan A.E, "Diyalog ünitesinin başına getirildim. Diyalog ünitesinin görevi, diğer dini cemaatler ve tarikatlar başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar ile diğer kuruluşlarla irtibat kurularak diyalog oluşturmaktı. Bu sayede diğer cemaatlere yakınlık kurulacak ve örgüt faaliyetlerinden bahsedilecekti." ifadelerini kullandı.

"Diyalog ünitesi"nin başına getirildikten sonra dini cemaat ve tarikatların Trabzon'daki liderleriyle görüştüğünü belirten A.E, ziyaretlerde FETÖ/PDY ile ilgili bilgiler verdiğini bildirdi.

A.E, "diyalog faaliyetleri"ni yürütmek amacıyla Toplumsal Uzlaşı ve Kültür Sanat Derneğini (15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından KHK ile kapatıldı) kurduklarını ancak kendisinin resmiyette dernekte gözükmeyip mahrem kısmında yer aldığını kaydetti.

Toplumdaki konumu dolayısıyla bu görevlerin kendisine verildiğini ileri süren A.E, daha sonra 2013 yılında "bürokrat sohbet grubu"nun başına getirildiğini belirtti.

Bu grupta düzenledikleri toplantılara katılan ve irtibatta oldukları kamu kurum müdürleriyle ilgili bilgi veren A.E, örgütte "memur ünitesi", "işçi ünitesi", "diyanet ünitesi", "doktor ünitesi" gibi yapılanmaların "diyalog ünitesi"nin altında yer aldığını ifade etti.

2014'ten sonra ByLock programı kullanmış

Örgütün "il imamı"yla 2014 yılından sonra telefonuna yüklediği ByLock programıyla irtibatlaştığını anlatan A.E, sorumlu olduğu gruplarla yaptığı "sohbet" ve faaliyetler konusunda "il imamı"na bilgi verdiğini belirtti.

Düzenlediği toplantılara kimlerin, hangi kurum müdürlerinin katıldığını ve yapılan örgütsel faaliyetleri ayda bir Erzurum'a giderek görüştüğü örgütün sözde "büyük bölge sorumlusu"na anlattığını beyan eden A.E, örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı itirafında bulundu.
Anadolu Ajansı
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