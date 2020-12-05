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Çin, Google'dan 10 milyar kat hızlı kuantum bilgisayarı üret

Çinli bilim insanları, karmaşık matematiksel hesapları dünyanın en hızlı süper bilgisayarından yaklaşık 100 trilyon kat daha hızlı çözen bir kuantum bilgisayarı ürettiğini ileri sürdü.
 05 Aralık 2020 18:19
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Çin, Google'dan 10 milyar kat hızlı kuantum bilgisayarı üret

Faruk Can

Çinli bilim insanları, karmaşık matematiksel hesapları dünyanın en hızlı süper bilgisayarından yaklaşık 100 trilyon kat daha hızlı çözen bir kuantum bilgisayarı ürettiğini ileri sürdü.

euronews'in haberine göre; Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, araştırmacılar yaptıkları kuantum bilgisayarının standart bir simülasyon algoritması olan Gaus boson örneklemesi metodu ile 76 fotona kadar tespit edebildiğini belirtti. Bu hali hazırdaki süper bilgisayarlardan çok daha yüksek bir hız anlamına geliyor.

Bu iddia aynı zamanda Çinlilerin kuantum üstünlüğünü yakalaması anlamına geliyor.

Kuantum üstünlüğü ilk olarak Kaliforniya Teknik Üniversitesi (CalTech) profesörlerinden John Preskill tarafından kullanıma sokulan bir ifade. Kuantum üstünlüğü, bir kuantum bilgisayarının klasik bilgisayarların pratik anlamda çözemeyeceği bir problemi çözdüğü anda elde edilmiş oluyor

Daha önce Google Sycamore adını verdiği kuantum bilgisayarın dünyanın en hızlı süper bilgisayarının ancak 10 bin yılda çözebileceği bir problemi 200 saniyede çözdüğünü ileri sürerek Kuantum üstünlüğüne ulaştığını iddia etmişti.

Çinli araştırmacılar ise yeni prototiplerinin Google'ın kuantum bilgisayarından 10 milyar kere daha hızlı olduğunu ileri sürüyor.
Memurlar.Net
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