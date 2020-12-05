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Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir yenişemedi

Medipol Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 beraber kaldı.
 05 Aralık 2020 19:06
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Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir yenişemedi

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in kazanamama serisi 3 maça çıkmış oldu.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son şampiyon Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Başakşehir'in golünü 45+1. dakikada Giuliano atarken Yeni Malatyaspor, 50. dakikada Ponck'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftaiçi Leipzig'e 4-3 yenilen ve gruptan çıkma şansını kaybeden Başakşehir, Süper Lig'de de üst üste 3. maçını kazanamamış oldu. Başakşehir 15 puan ile 8. sırada yer aldı. 3 maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor ise 13 puanla 11. sırada bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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