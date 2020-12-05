Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir yenişemedi
|05 Aralık 2020 19:06
|+Aa- Yazdır
Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in kazanamama serisi 3 maça çıkmış oldu.
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son şampiyon Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Başakşehir'in golünü 45+1. dakikada Giuliano atarken Yeni Malatyaspor, 50. dakikada Ponck'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'nde haftaiçi Leipzig'e 4-3 yenilen ve gruptan çıkma şansını kaybeden Başakşehir, Süper Lig'de de üst üste 3. maçını kazanamamış oldu. Başakşehir 15 puan ile 8. sırada yer aldı. 3 maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor ise 13 puanla 11. sırada bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Göztepe'de 5 pozitif vaka daha
04 Aralık 2020 16:23
|Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e yenildi
03 Aralık 2020 22:50
|Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
02 Aralık 2020 22:49
|TFF Başkanı Özdemir koronavirüse yakalandı
02 Aralık 2020 17:50
|Teknik Direktör Rıza Çalımbay virüse yakalandı
02 Aralık 2020 13:08
|Çaykur Rizepor'un eski futbolcusu 31 yaşında hayatını kaybetti
02 Aralık 2020 11:42
|UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadın hakem düdük çalacak
30 Kasım 2020 20:30
|7 gollü derbide kazanan Beşiktaş
29 Kasım 2020 21:12
|Adanaspor'da, 21'i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı
28 Kasım 2020 21:18
|Kırkpınar güreşlerinin tarihleri belirlendi
28 Kasım 2020 15:37