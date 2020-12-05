Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle İstanbul turistlere kaldı. Bazı turistler Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı ve turistik yerleri gezerken bazıları da havanın güzel olması nedeniyle sahilleri tercih etti.
|05 Aralık 2020 19:41
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Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı ilen edildi. Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı. Bazı turistler Galata Kulesi ve Dolmabahçe Sarayı'nı tercih ederken bazıları da sahile giderek güzel havanın tadını çıkardı. Güneşli hava nedeniyle bazı turistler de spor yapmayı tercih etti.
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