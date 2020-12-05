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Malatya'da yol kenarında çanta içinde bebek cesedi bulundu
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol kenarındaki çanta içinde bebek cesedi bulundu.
|05 Aralık 2020 19:59
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol kenarındaki çanta içinde bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde H.D, yol kenarındaki çalılıkların içine bırakılmış çanta olduğunu fark etti.
H.D. açtığı çantada bebek olduğunu görünce durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
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