Bakan Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileriyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.
|05 Aralık 2020 20:12
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.
Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleşen toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her hafta olduğu gibi il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle İstanbul'u değerlendirdiklerini belirtti.
Koca paylaşımında "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı
05 Aralık 2020 20:12
|Hayatını kaybeden sayısı 200'e yaklaştı
05 Aralık 2020 19:10
|AK Parti Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim
05 Aralık 2020 18:16
|Karaismailoğlu: Türkiye'nin lojistik güç olması için çalışıyoruz
05 Aralık 2020 17:44
|Uzman Çavuş, koronavirüse yenik düştü
05 Aralık 2020 17:34
|CHP'den taciz iddialarına ilişkin açıklama
05 Aralık 2020 17:32
|AK Parti ve CHP'de en çok beğenilen isimler
05 Aralık 2020 17:26
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende ilginç anlar
05 Aralık 2020 16:27
|Bu projeyle seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüyor
05 Aralık 2020 15:40
|'Kılıçdaroğlu'nun telefonların dinlendiği' iddiasına yanıt
05 Aralık 2020 15:23