Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir pastaneye girerek alışveriş yaptı.
|05 Aralık 2020 20:12
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir pastaneye girerek alışveriş yaptı.
Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden akşam saatlerinde çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin güzergahında bulunan bir pastaneye uğrayarak alışveriş yaptı.
Erdoğan'ın pastaneden dondurma aldığı ve çalışanlarla bir süre sohbet ettiği öğrenildi.
Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul'u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim. pic.twitter.com/hmbDQhVPpsDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
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