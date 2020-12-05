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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir pastaneye girerek alışveriş yaptı.
 05 Aralık 2020 20:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir pastaneye girerek alışveriş yaptı.

Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden akşam saatlerinde çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin güzergahında bulunan bir pastaneye uğrayarak alışveriş yaptı.

Erdoğan'ın pastaneden dondurma aldığı ve çalışanlarla bir süre sohbet ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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