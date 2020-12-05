İstanbul'daki Kovid-19 vaka sayısı yüzde 25 düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle İstanbul'daki Kovid-19 vaka sayısında bu hafta yüzde 25 düşüş yaşandığını bildirdi.
|05 Aralık 2020 20:25
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle İstanbul'daki Kovid-19 vaka sayısında bu hafta yüzde 25 düşüş yaşandığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle her hafta olduğu gibi değerlendirme toplantısında bir araya geldiklerini kaydetti.
Koca, İstanbul'daki vaka sayıları ve son duruma ilişkin, "Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." bilgisini paylaştı.
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