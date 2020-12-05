Türk SİHA'sını ilk kez böyle göreceksiniz! Takip etti
|05 Aralık 2020 21:08
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Baykar Savunma, Bayraktar TB2 SİHA'nın test uçuşuna dair görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. SATCOM ile donatılan SİHA, gökyüzünde bir süre takip edildi. Öte yandan, ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg özel haberinde SİHA'ların ve bu teknolojinin başını çeken Türkiye'nin geleceği nasıl şekillendireceğini yazdı: "İnsansız hava araçları büyük güçler için baş belası olabilir!'
Türkiye SİHA'larıyla adından söz ettiriyor. Dünya basınına sık sık konu olan Türk SİHA filosu, gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor.
BAYKAR resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SATCOM entegreli Bayraktar TB2'nin test uçuşundan görüntüler paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda, "Test ve eğitim için havalanan Bayraktar TB2/S SİHA ile kol uçuşunda." ifadeleri kullanıldı.
Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından yapılan paylaşımı alıntılayarak, "Arkadaşlar Bayraktar TB2/S SİHA'mızı eğitim uçuşunda yalnız bırakmamışlar, sağolsunlar. Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerini kullandı.
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