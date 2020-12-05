Seyhan Baraj Gölü kıyısına yönelik kısıtlama getirildi
|05 Aralık 2020 21:19
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Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Seyhan Baraj Gölü kıyısına yönelik kısıtlama kararı alındı.
Çukurova İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Kaya başkanlığında toplanarak, salgının yayılım hızının düşürülmesine daha fazla katkı sunmak amacıyla ek kararlar alındı.
Bu kapsamda, Seyhan Baraj Gölü kıyısını çevreleyen ve vatandaşların yoğun olarak dinlenme ve piknik yapma amaçlı kullandığı Adnan Menderes Bulvarı'nda 7 Aralık'tan itibaren ikinci bir emre kadar oturulması, piknik yapılması, araç park edilmesi, balık tutulması ve sigara içilmesi yasaklandı.
İlçe genelinde portatif masa ve sandalye açıp oturulmasının da 7 Aralık'tan itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanması kararlaştırıldı.
Ayrıca kurulda, ilçe belediyesi tarafından pazar yerlerine bariyer yerleştirilmesine ve aynı anda bulunabilecek kişi sayısının kontrolü için gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.
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