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Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genel olarak uydukları görüldü. Kentte yoğunluk yaşanan önemli meydan, cadde, park ve sokaklar bol kaldı.
 05 Aralık 2020 21:20
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Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genel olarak uydukları görüldü. Kentte yoğunluk yaşanan önemli meydan, cadde, park ve sokaklar bol kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'da sona erecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Anakaralıların uydukları görüldü. Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Güven Park ve Kurtuluş Parkı tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı. "Gel al" ve sipariş alan lokantaların ise kuryelerle servis yaptığı, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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