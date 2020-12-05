Sağlık Bakanı Koca, 5 ildeki risk artışına dikkati çekti
|05 Aralık 2020 21:44
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilde son bir haftadaki Kovid-19 vaka artışı ve yoğun bakım doluluk oranlarına dikkati çekerek, "Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım." uyarısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il toplantılarını tekrarladıklarını ifade etti.
Bu kentlerin yüksek risk altında olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Son haftada Adana'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79. Hatay'da artış yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 86. Mersin'de artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Samsun'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Kastamonu'da artış yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır."
ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında. pic.twitter.com/hjfP5b4Uz0Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
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