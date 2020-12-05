Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı, "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin egemen haklarından taviz vermesine asla neden olmayacak. Yunanistan bir an önce Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmeli" ifadelerini kullanarak Yunanistan'a sert tepki gösterdi.
|05 Aralık 2020 21:47
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan, Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak, maksimalist ve gayri meşru deniz sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarını kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin egemen haklarından taviz vermesine asla neden olmayacak. Yunanistan bir an önce Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmeli" denildi.
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