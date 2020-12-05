Halk ekmek büfeleri önündeki kuruklara ilişkin açıklama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan uzun kuyruklarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
|05 Aralık 2020 21:48
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan uzun kuyruklarla ilgili açıklama yaparak "Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır" dedi.
Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır.Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 5, 2020
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