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Halk ekmek büfeleri önündeki kuruklara ilişkin açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan uzun kuyruklarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
 05 Aralık 2020 21:48
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Halk ekmek büfeleri önündeki kuruklara ilişkin açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Halk Ekmek büfeleri önünde yaşanan uzun kuyruklarla ilgili açıklama yaparak "Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır" dedi.
Memurlar.Net
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