Kısıtlamayı duymayan boyacı sokakta müşteri bekledi
|05 Aralık 2020 22:43
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Gaziantep'te sabahın erken saatlerinde 11 yıldır her gün yaptığı gibi boya sandığı ile Balıklı Parkı'na gelen 43 yaşındaki Orhan Özcan, boş sokakta müşteri beklemeye başladı.
Günün ilk ışıklarından itibaren tezgahını açmak için yola çıkan boyacı, kimsenin olmadığı sokaklarda müşteri beklerken, karşısında zabıtaları buldu.
Evli ve 4 çocuk babası olan Özcan, evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberinini olmadığını söyledi.
"Ayakkabı boyacılığıyla evimi geçindiriyorum"
Özcan, "Ben 11 senedir buradayım. Bekarlığımdan beri aynı işi yapıyorum. Bir gelirim yok, maaş almıyorum. Yalan söylemiyorum. Çocukta değilim, yaşım 43. Bu işle evimi geçindiriyorum. Ne yapayım kime gidip el açayım" dedi.
Ayakkabı boyacısı Özcan, zabıtalar tarafından uyarılarak evine gönderildi.
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