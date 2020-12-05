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Kısıtlamayı duymayan boyacı sokakta müşteri bekledi

Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını duymayan ayakkabı boyacısı, Gaziantep'in boş sokaklarında müşteri bekledi. Zabıtalar boyacıyı uyararak evine gönderdi.
 05 Aralık 2020 22:43
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Kısıtlamayı duymayan boyacı sokakta müşteri bekledi

Gaziantep'te sabahın erken saatlerinde 11 yıldır her gün yaptığı gibi boya sandığı ile Balıklı Parkı'na gelen 43 yaşındaki Orhan Özcan, boş sokakta müşteri beklemeye başladı.

Günün ilk ışıklarından itibaren tezgahını açmak için yola çıkan boyacı, kimsenin olmadığı sokaklarda müşteri beklerken, karşısında zabıtaları buldu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Özcan, evde televizyonu olmadığı için kısıtlamalardan haberinini olmadığını söyledi.

"Ayakkabı boyacılığıyla evimi geçindiriyorum"

Özcan, "Ben 11 senedir buradayım. Bekarlığımdan beri aynı işi yapıyorum. Bir gelirim yok, maaş almıyorum. Yalan söylemiyorum. Çocukta değilim, yaşım 43. Bu işle evimi geçindiriyorum. Ne yapayım kime gidip el açayım" dedi.

Ayakkabı boyacısı Özcan, zabıtalar tarafından uyarılarak evine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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