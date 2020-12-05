Antalya depreminde kayalar yerinden oynadı
|05 Aralık 2020 23:10
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem diğer iller gibi Karaman'da da ciddi anlamda hissedildi. Gazipaşa ilçesine sınır olan Karaman'ın Ermenek ilçesinde deprem nedeniyle bazı kayalar yerinden oynayarak koptu.
Kayaların yerinden oynayarak kopmasının ardından toz bulu yükseldi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde toz bulutun yükseldiği ve vatandaşların tedirgin olduklarına dair sesler yer aldı.
Kayalıkların düştüğü yere yakın evler ve otogar bulunuyor
Öte yandan, kayalıkların düştüğü yere yaklaşık 300 metre mesafe otogarın ve evlerin bulunduğu öğrenildi. Kayalıkların bu alanlara düşmemesi olası yaralanma ve can kaybının önüne geçmiş oldu.
İlçenin Keçipazar Mahalle Muhtarı Musa Küçük, "Ben muhtarlıktaydım deprem olduğu anda dışarı fırladım. Arkama baktım kayaların düştüğünü gördüm. Ortalık toz duman oldu. Taşın düştüğü yer evlere ve otogara yaklaşık 300 metre. Millet tedirgin ve korku içinde'' dedi.
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