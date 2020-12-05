Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye 6 bin TL ceza
|05 Aralık 2020 23:13
|+Aa- Yazdır
Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, Çağatay S. (19) yönetimindeki 38 AAZ 025 plakalı otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Ayrıca, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Fuat Samed Y.'nin (20) hiçbir gerekçe göstermeden sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit etti. Çağatay S.'ye ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 473 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 5 bin 623 TL para cezası kesildi. Arkadaşı Fuat Samed Y.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ceza tutanağını alan iki arkadaş, ehliyeti olan Fuat Samed Y.'nin otomobili kullanmasıyla olay yerinden uzaklaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Sermayem oklavam' dedi kendi işinin patronu
05 Aralık 2020 23:42
|Kısıtlamayı duymayan boyacı sokakta müşteri bekledi
05 Aralık 2020 22:43
|Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Kovid-19'a yakalandı
05 Aralık 2020 21:39
|Prof. Dr. Duygu Perçin: Çin aşısı değerli bir aşı
05 Aralık 2020 20:01
|Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı
05 Aralık 2020 19:41
|Türk doktordan dünyada bir ilk; yapay damarla böbrek nakli
05 Aralık 2020 17:06
|'Hava almak' için dışarı çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi
05 Aralık 2020 16:49
|Doğmamış bebeği ile koronavirüse yenik düştü
05 Aralık 2020 16:10
|Emekli İl Milli Eğitim müdür yardımcısı hayatını kaybetti
05 Aralık 2020 15:49
|Dr. Savaşçı: Yan etkiler, koronavirüsün yanında hiçbir şey
05 Aralık 2020 15:36