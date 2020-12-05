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Ev işçileri virüs mağduru: Yarıdan fazlası işini kaybetti

Corona virüs salgınından ev işçileri de mağdur oldu. Virüs salgınıyla birlikte yarıdan fazlası işini kaybetti. Gelir kaybı yaşamayan ev işçisi neredeyse yok.
 05 Aralık 2020 23:21
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Ev işçileri virüs mağduru: Yarıdan fazlası işini kaybetti

Corona virüs krizinin mağdur ettiği bir kesim de ev işçileri.

Pek çok kişi virüs nedeniyle teması azaltıp evini kendi temizlemeye başlayınca ev işçilerinin çoğu da işinden oldu.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'nın raporuna göre, virüs döneminde ev işçilerinin yüzde 56,8'i işini kaybetti.

Bu dönemde yüzde 91,6'sı gelir kaybı yaşarken,, yüzde 90,3'ünün hanesinde en az bir kişi işsiz kaldı. Şu an çalışmaya devam eden ev işçilerinin ise en büyük korkusu işsiz kalmak.

Çalışmaya göre işsiz kalmaktan korktuğunu söyleyenlerin oranı yüzde 93,4.

Yüzde 43,3'ü corona döneminde haciz ve icra ile karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, ev işçilerinin sosyal yardımdan yararlanma oranı düşük. Mart'tan bu yana yüzde 84,4'ü "Herhangi bir yardımdan faydalanmadım" derken, yüzde 15,6'sı "Sosyal yardım aldım" diyor.

Virüs döneminde ev işçilerinin sorunu katlanmış olsa da, yıllardır talepleri değişmiyor.

Sigortasız çalıştığını belirten ev işçisi oranı yüzde 83,7.

Yüzde 96,3'ü ise çalışma hayatında sözlü şiddete maruz kaldığını belirtiyor.
NTV
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