Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.
|06 Aralık 2020 06:17
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Kasapoğlu, 6-10 Aralık tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
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