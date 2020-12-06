Pandemi nedeniyle ambulansa alınmayınca sağlık ekibine saldırdı
|06 Aralık 2020 06:35
|+Aa- Yazdır
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ambulansa alınmadıkları gerekçesiyle Acil Servis personelini darbetmeye çalışan hasta yakınları ambulansa zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis ekibi ihbar üzerine mide bulantısı şikayeti olan çocuğa müdahale için Kemalpaşa Mahallesi'ndeki adrese gitti.
Yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu kontrol amaçlı hastaneye götürmek isteyen ekip, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sadece çocuğun annesinin ambulansa binmesine müsaade etti.
Ambulansa binmek isteyen bir başka hasta yakınının saldırı girişimi üzerine sağlık ekibi araca binerek kendilerini korudu. Bunun üzerine hasta yakını ambulansa zarar verdi.
Çocuğu alarak hastaneye götüren 112 ekibi, saldırı nedeniyle karakola giderek şikayette bulundu.
Olay sonrası ambulansta yapılan incelemede, saldırganın ambulansın içindeki telsizi kopardığı ve çeşitli yerlerine zarar verdiği öğrenildi.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
06 Aralık 2020 09:24
|İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler için tuhaf açıklama
06 Aralık 2020 09:13
|Sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
06 Aralık 2020 09:05
|Gözaltına alınan zanlının yakınları polis ekibine saldırdı: 2 polis yaralı
06 Aralık 2020 06:45
|Zeytinburnu'nda Türk bayrağını yakan kişi gözaltına alındı
05 Aralık 2020 21:51
|Malatya'da yol kenarında çanta içinde bebek cesedi bulundu
05 Aralık 2020 19:59
|Tunç Soyer'in danışmanı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Aralık 2020 19:37
|Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
05 Aralık 2020 15:28
|Hacizli aracını parçalayıp bıraktı: İcra satışında düşük fiyata alacaktım
05 Aralık 2020 14:57
|Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca gözaltına alındı
05 Aralık 2020 14:50