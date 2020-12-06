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Gözaltına alınan zanlının yakınları polis ekibine saldırdı: 2 polis yaralı
Yalova'da iki silahlı saldırı olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda, şüphelinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlikte, 2 polis yaralandı.
|06 Aralık 2020 06:45
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Yalova'da iki silahlı saldırı olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda, şüphelinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlikte, 2 polis yaralandı.
Yalova'da önceki gün iki grup arasında yaşanan ve biri yabancı uyruklu 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olaylarının şüphelisi Ü.B'nin yakalanması için, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonda Ü.B'nin yakalanmasının ardından, şüpheli yakınlarıyla ekipler arasında yaşanan gerginlik sırasında 2 polis memuru yaralandı. Olay sonrasında 8 kişi daha gözaltına alındı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralı polisler, Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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