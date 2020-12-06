Meteorolojiden İstanbul dahil 9 ile yağış uyarısı-Haritalı
|06 Aralık 2020 06:54
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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